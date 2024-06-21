"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"؛ كتاب جديد صدر للمؤلف الدكتور راشد الراشد

ووعن التعريف بالكتاب ومضمونه، فقد جاء في مقدمة الكتاب:" إن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشكل علامة فارقة في الفكر الإنساني في إتجاه البناء والتطوير الشامل للإنسان والمجتمع، وهي نظرية تقدّم بها الإسلام العظيم لصياغة هوية حضارتنا الإنسانية، ولتكون قاعدة إنطلاق للبناء والتطوير والإصلاح والتنمية، وبما يقود إلى بناء فرد صالح ومجتمع رسالي يتسم بالحيوية والديناميكية اللازمة لصناعة أمة وحضارة إنسانية راقية ومتقدمة في جميع النواحي المعرفية والمدنية".

يتناول المؤلف في كتابه الذي جاء في ٥٥٠ صفحة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كواحدة من أهم مكونات الفكر الإسلامي التي أصلت مبدأ التطوير والإرتقاء في حياة الأفراد والجماعات والأمم، ووضعت إطارا للتنمية والتطوير ومواجهة أي إنحراف أخلاقي فردي أو اجتماعي خاصة من تلك العناصر التي يشكل وجودها عائقا وتحدياً أمام نهضة الفرد أو المجتمع وسلامتهما.

وترقبوا صدور كتاب للمؤلف الدكتور راشد الراشد: المنافقون ودورهم في نكبات الأمة عن دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر ببيروت.

انتهى**ر.م