٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٢ م
رمز الخبر: 85515554
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"؛ كتاب جديد صدر للمؤلف الدكتور راشد الراشد

٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٢ م
رمز الخبر: 85515554
"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"؛ كتاب جديد صدر للمؤلف الدكتور راشد الراشد

طهران/21 حزيران/يونيو/ارنا-صدر حديثا عن دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر ببيروت كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمؤلفه الدكتور راشد الراشد يتناول فيه فريضة الإصلاح السياسي والإجتماعي وركيزة التنمية الإنسانية والمدنية ومنطلق بناء الحضارة الإنسانية.

ووعن التعريف بالكتاب ومضمونه، فقد جاء في مقدمة الكتاب:" إن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشكل علامة فارقة في الفكر الإنساني في إتجاه البناء والتطوير الشامل للإنسان والمجتمع، وهي نظرية تقدّم بها الإسلام العظيم لصياغة هوية حضارتنا الإنسانية، ولتكون قاعدة إنطلاق للبناء والتطوير والإصلاح والتنمية، وبما يقود إلى بناء فرد صالح ومجتمع رسالي يتسم بالحيوية والديناميكية اللازمة لصناعة أمة وحضارة إنسانية راقية ومتقدمة في جميع النواحي المعرفية والمدنية".
يتناول المؤلف في كتابه  الذي جاء في ٥٥٠ صفحة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كواحدة من أهم مكونات الفكر الإسلامي التي أصلت مبدأ التطوير والإرتقاء في حياة الأفراد والجماعات والأمم، ووضعت إطارا للتنمية والتطوير ومواجهة أي إنحراف أخلاقي فردي أو اجتماعي خاصة من تلك العناصر التي يشكل وجودها عائقا وتحدياً أمام نهضة الفرد أو المجتمع وسلامتهما.

وترقبوا صدور كتاب للمؤلف الدكتور راشد الراشد: المنافقون ودورهم في نكبات الأمة عن دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر ببيروت.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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