أرمينيا تعلن اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية

ووفقا لما اوردته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس" ، فإن أرمينيا اعترفت رسميا بدولة فلسطين.

واعلنت ارمينيا التي اعترفت حديثا بدولة فلسطين انها تخالف "العنف ضد المدنيين".

وذكرت الخارجية الأرمنية في بيان أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة والصراع العسكري المستمر هو إحدى القضايا الأساسية على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب الحل.

واضاف البيان ان جمهورية أرمينيا ترفض رفضا قاطعا استهداف البنى التحتية المدنية، والعنف ضد السكان المدنيين .

وتابع بيان الخارجية ان جمهورية أرمينيا قد انضمت الى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

واختتمت وزارة الخارجية الارمنية بيانها ، انه وبناء على ما سبق، وتأكيدا على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين.

وسبق أن اعترفت ثلاث دول أوروبية هي إسبانيا وسلوفينيا وإيرلندا بدولة فلسطين.

انتهى**ر.م