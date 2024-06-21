استشهاد صحفي فلسطيني بقصف صهيوني غرب غزة

وفي بیان له ، افاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بان عدد الشهداء الصحفيين قد ارتفع الى 152 صحفيا وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بعد ارتقاء مقدم البرامج والإعلامي بقناة الأقصى الفضائية الصحفي الشهيد سليم الشرفا.

وأعلنت قناة "الأقصى"، التي كان يعمل بها الشرفا ،عبر حسابها على منصة تليغرام استشهاده في قصف إسرائيلي استهدفه الیوم غرب مدينة غزة.

وتُظهر بيانات وإحصاءات "لجنة حماية الصحفيين" الدولية (منظمة غير حكومية مقرها نيويورك) أن الحرب الحالية على غزة أصبحت الأكثر دموية للصحفيين منذ بدء اللجنة في توثيق جرائم قتل الصحفيين حول العالم في عام 1992.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، یشن كيان الاحتلال الاسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح إضافة إلى آلاف المفقودين.

وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على العدوان الصهيوني على قطاع غزة لم یحقق کیان الاحتلال أي نتائج أو إنجازات تذكر، بل وعلى العكس فانه يغرق أكثر فأكثر في أزماته الداخلية والخارجية يوما بعد يوم.

وعلاوة على ذلك ، فان كل ما قام به الكيان الصهيوني خلال هذه الفترة سوى الجريمة والمجازر والدمار وجرائم الحرب وانتهاك القوانين الدولية وقصف منظمات الإغاثة والمجاعة في هذه المنطقة.

انتهى**ر.م