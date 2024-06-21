رئيس برلمان البنجاب الباكستاني : مدينون للخدمات التي قدمها آية الله رئيسي للأمة الإسلامية

والتقى رئيس برلمان إقليم البنجاب الباکستاني ملك محمد أحمد خان ، سفير إيران لدى باكستان رضا أميري مقدم اليوم في لاهور عاصمة إقليم البنجاب، بحضور القنصل العام الإيراني في لاهور مهران موحد فر وبعض كبار المسؤولين في برلمان البنجاب الباكستاني.

وفي هذا اللقاء، اعتبر احمد خان استشهاد الرئيس الإيراني اية الله رئيسي خسارة كبيرة للبلدين وللمجتمعات الإسلامية، وأشاد بالسياسة الشجاعة التي تنتهجها ايران فيما يتعلق بقضية وحدة العالم الإسلامي.

وأكد رئيس برلمان إقليم البنجاب الباکستاني على اهتمام الشعب الباكستاني بحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلا:" إننا مدينون لخدمات الشهيد آية الله رئيسي المتواصلة من أجل الوحدة الإسلامية وتطوير العلاقات بين البلدين".

واضاف احمد خان بان حكومة باكستان عازمة على تطوير العلاقات الشاملة مع إيران، كما أن ولاية البنجاب ومن خلال دعم تعزيز العلاقات بين البلدين، عازمة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع طهران.

وبدوره اشار سفير إيران لدى باكستان رضا أميري مقدم الى ان أي حكومة تصل الى السلطة في إيران ستسعى بجدية الى تطوير العلاقات مع جيرانها، موضحا بأن باكستان تتمتع بمكانة مهمة في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الايرانية.

كما اعرب سفير إيران لدى باكستان عن أمله في ازدهار التعاون الثنائي خلال فترة الحكومة الباكستانية الجديدة.

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