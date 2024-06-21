إيران وباكستان تتفقان على التعاون الوثيق لتحويل الحدود المشتركة الى حدود اقتصادية آمنة

وفي اليوم الثاني من زيارته الى لاهور القلب الثقافي لباكستان وعاصمة ولاية البنجاب، التقى السفير الايراني لدى باكستان " رضا امیري مقدم " رئيس وزراء باكستان الأسبق ورئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية "محمد نواز شريف".

وقد حضرت هذا اللقاء رئيسة الوزراء في إقليم البنجاب الباكستاني "مريم نواز شريف" والقنصل العام الإيراني في لاهور "مهران موحد فر".

ووفقا للبيان الذي اصدره مكتب العلاقات العامة لرئيسة وزراء إقليم البنجاب الباكستاني ، فقد ناقش الطرفان خلال هذا اللقاء سبل زيادة التبادلات الاقتصادية والثقافية بين اقليم البنجاب وإيران، وزيادة حجم التجارة الثنائية الى 10 مليارات دولار، وتعزيز اللغة والأدب الفارسي في اقليم البنجاب، ودفع التعاون الحالي بين الطرفين في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.

كما ذكر البيان بأن إيران وباكستان اتفقتا على التعاون الوثيق لتحويل الحدود الأمنية الى حدود اقتصادية آمنة ومزدهرة، كما تم التأكيد على ضرورة زيادة صادرات اللحوم من اقليم البنجاب الى إيران من 40% إلى 70%

وفي هذا اللقاء وجه السفير الايراني لدى باكستان الدعوة لرئيس وزراء باكستان الاسبق "محمد نواز شريف" وكذلك رئيسة الوزراء في إقليم البنجاب الباكستاني "مريم نواز شريف" لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهو ما لقي ترحيبا من جانبهما.

كما أكد الطرفان على زيادة العلاقات الثقافية بين أصفهان ومشهد ولاهور، حيث تم توقيع اتفاقية الأخوة بين هذه المدن.

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