إيران وقيرغيزستان تعلنان استعدادهما للتعاون في مجال إنتاج الطاقة وتنفيذ المشاريع الكهرومائية

وعلى هامش الاجتماع الرابع لوزراء طاقة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، التقى وزير الطاقة الايراني "علي اكبر محرابيان" وزير الطاقة القيرغيزي "تآلاي بك ابرايف ".

وفي إشارة الى التقارب الثقافي بین ايران وقيرغيزستان، اعتبر محرابيان بان مستقبل التفاعلات بين إيران وقيرغيزستان واضح معلنا عن استعداد بلاده لأي نوع من التعاون.

وفي معرض تعريفه بإمكانيات إيران في الاحتياطيات الهيدروكربونية، بما في ذلك النفط والغاز، أضاف وزير الطاقة الایراني ان ايران في مجال الكهرباء تنتج حوالي 360 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء سنويا.

وأشار وزير الطاقة الايراني الى أن محطة كهرباء وسد راغون بارتفاع 350 مترا يعد أكبر سد في العالم، وتقوم 5 شركات إيرانية بتنفيذ الأجزاء الرئيسية من هذا المشروع، كما أن الشركات الإيرانية مستعدة لتنفيذ مشاريع قيرغيزستان وخاصة الكهربائية منها.

وبالمقابل لفت وزير الطاقة القيرغيزي الى أن إيران لديها القدرة على توريد النفط والمنتجات النفطية معلنا استعداده للتعاون في هذا المجال.موضحا بأن بلاده لديها خبرة جيدة في مجال بناء وتشغيل محطات الطاقة الكهربائية ومحطات الطاقة الصغيرة.

كما أعلن عن التعاون مع إيران في مشاريع الطاقة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبناء محطة للطاقة النووية وتوريد تكنولوجيا النفط والبترول.

وكانت إيران عضوا مراقبا في منظمة شنغهاي للتعاون منذ عام 2005 . و بعد 16 عاما ،طلبت ايران الحصول على عضوية رسمية وكاملة في هذه المنظمة في اجتماع قمة شنغهاي الـ21 في العاصمة الطاجيكية دوشنبة في ايلول/ سبتمبر عام 2021 والتي شارك فيها رئيس الجمهورية الشهيد اية الله رئيسي حيث وافق الاعضاء على طلب ايران لتصبح العضو التاسع في هذه المنظمة الإقليمية المهمة.

انتهى**ر.م