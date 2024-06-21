ايران تشارك في المنتدى السياحي الأول لدول البريكس

انعقد المنتدى السياحي الأول لدول البريكس في فندق كارلتون في موسكو -روسيا في الفترة من 20 الى 21 حزيران/ يونيو بحضور ممثلي تسع دول أعضاء هي روسيا ،البرازيل، مصر، الهند ،إيران ،الصين، الإمارات العربية المتحدة ،إثيوبيا وجنوب أفريقيا.

یشار الى إن المنتدى يجمع أكبر ممثلي صناعة السياحة في دول البريكس ويسمح للشركات بإقامة اتصالات تجارية جديدة، وللسائحين التعرف على الإمكانات السياحية للدول الاعضاء.

كما ناقش المشاركون في هذا المنتدى المشاريع والمنتجات والخدمات السياحية وآفاق التعاون وايضا سبل تطوير السياحة المستدامة وتأثير التقنيات الحديثة ورقمنة صناعة السياحة والفنادق والترفيه والذكاء الاصطناعي وكيفية تطوير نظام النقل وصيانة وتطوير الحدائق والمتنزهات السياحية.

انتهى**ر.م