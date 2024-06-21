استعداد إيران وبيلاروسيا للتعاون في إنتاج توربينات الغاز

وعلى هامش الاجتماع الرابع لوزراء طاقة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، اشار وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان في لقاء مع نظيره البيلاروسي فيكتور كارانكوفيتش، إلى التركيز بشكل خاص من قبل الرئيس الشهيد على تطوير العلاقات مع دول المنظمة وخاصة بيلاروسيا وقال: ان العلاقات بين إيران وبيلاروسيا مميزة على المستوى السياسي.

وتابع وزير الطاقة: هذه العلاقات كانت تتطور وتتوسع دائمًا في مختلف الحكومات في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وبين أن بيلاروسيا دولة متقدمة على المستوى الصناعي والتكنولوجي، وتابع: هذه الدولة على مستوى جيد من حيث الإلكترونيات وآلات التعدين والمعدات المختلفة.

وأشار محرابيان إلى أن إيران دولة متقدمة وشهدت نموًا كبيرًا في المجال الصناعي بعد الثورة، مؤكدا أن العلاقات بين إيران وبيلاروسيا بحاجة الى تعزيز في المجال الاقتصادي.

وتابع وزير الطاقة الايراني: في مجال توربينات الغاز، نحن مستعدون للتعاون مع بيلاروسيا حول المبيعات وخدمات ما بعد البيع.

من جانبه عزّى فيكتور كارانكوفيتش، وزير الطاقة البيلاروسي، بمناسبة استشهاد الرئيس الإيراني وقال: إن دولة بيلاروسيا تتطور من حيث شبكة الطاقة، وعمليات التطوير تتم تحت إشراف رئيس وحكومة بيلاروسيا.

وأشار إلى محطة الطاقة النووية في بيلاروسيا، وأضاف: مع إنشاء محطة الطاقة هذه، تم توفير أمن الطاقة في بيلاروسيا، من ناحية، وتم الحفاظ على استقلال البلاد من حيث الطاقة.

وتابع وزير الطاقة البيلاروسي: أصبحت محطة الطاقة هذه حافزًا لتنويع إمدادات الطاقة لدينا ونحن نستفيد في استهلاك الكهرباء من محطة الطاقة هذه.

وفي إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها بيلاروسيا لزيادة كفاءة الصناعات في استخدام وتوفير الطاقة، قال كارانكوفيتش: يتم تنفيذ عملية رقمنة صناعات الطاقة بسرعة.

وبالإشارة إلى تبادل الخبرات بين إيران وبيلاروسيا في مجال بناء وصيانة وإصلاح توربينات الغاز، أعلن وزير الطاقة البيلاروسي عن اكتساب الاستقلال الفني في مجال صنع معدات الطاقة.

وشدد على التعاون الشامل والمتبادل مع إيران في تصميم وبناء محطات ومعدات الطاقة، وأعلن عن الاستفادة من تجربة إيران المتخصصة في مجال توربينات الغاز.

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