إيران تقترح الإلغاء المتبادل لتأشيرات الدخول بين دول البريكس

وأضاف مسلم شجاعي، في حديثه عبر الفيديو مع مكان انعقاد المنتدى السياحي الأول لدول البريكس، الذي عقد في موسكو بحضور بعض المسؤولين من الدول الأعضاء في هذه المجموعة: في السابق، الغت جمهورية إيران الاسلامية تأشيرات الدخول للسياح من 6 دول من أصل 10 دول أعضاء في مجموعة البريكس.

وتابع: بالإضافة إلى إلغاء التأشيرات، يجب علينا مساعدة شركات الطيران لدينا في الدول وتشجيعها على زيادة عدد الرحلات المباشرة.

*ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص

وأكد هذا المسؤول بوزارة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة كذلك على أهمية الاهتمام بالقطاع الخاص لتنمية السياحة بين الدول الأعضاء في البريكس وقال: كلما زاد منظمو الرحلات السياحية في البلدان دراية ببعضهم البعض، سيتم تبادل المزيد من السياح بين الدول الأعضاء في البريكس.

واعتبر شجاعي أنه من الضروري الاهتمام بالتسويق واستخدام التكنولوجيا ورقمنة المنتجات والخدمات السياحية بين الدول الأعضاء في البريكس وقال: اقتراحي العملي الثالث لتطوير السياحة في البريكس هو التركيز على تسويق وإنتاج المحتوى السياحي المناسب.

*قدرات إيران في قطاع السياحة

وأشار المدير العام لمكتب تسويق وتنمية السياحة الخارجية التابع لوزارة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة إلى بعض قدرات إيران في مجال السياحة وقال: إن ايران تحتل المرتبة العاشرة في العالم بتسجيل 27 موقعاً للتراث العالمي في اليونسكو، من ضمنها مدينة "تخت جمشيد" ، وتحتل المرتبة الخامسة في العالم مع 24 تراثًا عالميًا غير مادي، منها عيد النوروز ، ويعد التنوع العرقي والثقافي، والعديد من الأحداث والاحتفالات، وكرم الضيافة كميزة تنافسية مهمة، فضلاً عن الأمن المثالي ، وهو ما ينعكس في تعليقات ومشاركات السياح (في الشبكات الاجتماعية).

وتابع: كما كان يؤمن رئيس بلادنا الراحل، فإن التراث الثقافي الإيراني والسياحة والحرف اليدوية تريد تسهيل وصول السياح إلى إيران. لذلك فتحنا الأبواب.

ودعا شجاعي مواطني دول البريكس لزيارة إيران وقال: اليوم، يمكن للسياح من أكثر من 40 دولة زيارة بلادنا بدون تأشيرة. وتمثل هذه البلدان أكثر من نصف سكان العالم، وبعضها أعضاء في مجموعة البريكس.

وقال: في العام الماضي، تمكنت إيران من جذب 6.4 مليون سائح دولي، وهو ما يمثل نموا بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق له.

وانعقد المنتدى السياحي الأول لمجموعة البريكس في موسكو بحضور ممثلي 9 دول أعضاء في مجموعة البريكس، وهي روسيا والبرازيل ومصر والهند وإيران والصين والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وجنوب أفريقيا.

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