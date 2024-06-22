25 شهيدًا وأكثر من 50 جريحًا بمجزرة للاحتلال بمواصي رفح

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام انه تسببت المجزرة بعمليات نزوح جديدة وكبيرة للأهالي في منطقة المواصي، بعد قصف دبابات إسرائيلية للمكان، وارتكابها مجزرة بحق النازحين.

وتقدمت دبابات إسرائيلية نحو مناطق الحي السعودي وتل السلطان، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى نتيجة قصف مدفعي لمحيط خيام تؤوي نازحين.

وأحرقت قوات الاحتلال عدة منازل في مناطق بمدينة رفح قبل انسحابها، مما زاد من معاناة السكان الذين اضطروا إلى دفن جثامين أبنائهم في منازلهم بسبب كثافة القصف.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ طواقمه تتعامل مع عدد كبير من الشهداء والجرحى بعد استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي رفح.

ويشن كيان الاحتلال الاسرائيلي عدوانا غاشما على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلف أكثر من 123 ألف شهيد وجريح ودمار هائل بالبنية التحتية والمؤسسات فضلًا عن المجاعة في محافظتي غزة والشمال نتيجة منع قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

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