٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٠٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85515978
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حماس: تصريحات نتنياهو استخفاف بالرأي العام العالمي للتغطية على جرائم الإبادة بغزة

٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٠٦ ص
رمز الخبر: 85515978
حماس: تصريحات نتنياهو استخفاف بالرأي العام العالمي للتغطية على جرائم الإبادة بغزة

طهران / 22 حزيران /يونيو/ارنا- أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، إن “ادعاء مجرم الحرب نتنياهو في مقابلة تلفزيونية بأن نسبة (القتلى) من المدنيين إلى المقاتلين في غزة هي واحد إلى واحد هو كذب واستخفاف بالرأي العام العالمي”.

وقالت الحركة في تصريح صحفي مقتضب، أن ذلك يُعد “استمرارا لنهج التضليل المفضوح الذي يسعى من خلاله إلى تغطية فداحة ما اقترفه جيشه من جرائم حرب وإبادة غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر”.

وأكدت حماس، أن “تقارير وزارة الصحة اليومية، وغيرها من التقارير والتوثيقات التي قامت به جهات أممية وحقوقية دولية تؤكد أن الغالبية العظمى من الضحايا في قطاع غزة هم من المدنيين، وخصوصا من الأطفال والنساء، الذين قضوا في القصف الهمجي العشوائي لجيش الاحتلال على منازلهم، وعلى المستشفيات ومراكز الإيواء والأماكن التي ادعى الجيش المجرم أنها آمنة ليقوم بقتلهم فيها بدمٍ بارد، ولتبقى شاهداً على إجرامه وهمجيته”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 37 ألفا و396 شهيدا، وإصابة 85 ألفا و523 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع.

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