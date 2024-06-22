المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مرابض الاحتلال في الزاعورة

ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‏والشريفة، شنّ مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية هجوماً جوياً عبر مسيرة انقضاضية استهدفت مربض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي ‌‏في الزاعورة، وأصابت هدفها بدقة.

‏ونشر الإعلام الحربي مشاهد عن عملية استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة بيت هِلل وموقع زبدين التابعين لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المقاومة، ظهر الجمعة، إنّها استهدفت موقع "زبدين" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وموقع "السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وفي إطار دعمها قطاع غزّة، استهدفت المقاومة موقعي "الرمثا"، في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة و"رويسة القرن" في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.

وفي بيانات أخرى، أعلنت المقاومة أنها استهدفت، "بدقّة، أماكن التموضع والاستقرار لضباط العدو ‏الإسرائيلي وجنوده، في موقع رأس الناقورة" البحري، من خلال هجومٍ جويٍ عبر استخدام سرب من المُسيّرات الانقضاضية، الأمر الذي أدّى إلى إيقاع إصابات مؤكدة، وتدمير جزء من الموقع.

بدوره، قال مراسل الميادين في جنوبي لبنان إنّ غارة حربية إسرائيلية استهدفت بلدة الطيبة، مساء الجمعة.

وأضاف المراسل أنّ غارة حربية إسرائيلية استهدفت بلدة ميس الجبل، كما شنت غارة على بلدة الخيام، في وقتٍ قصف الاحتلال بالقذائف الفوسفورية أطراف بلدة كفر كلا.

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