المقاومة تدك حشود الاحتلال في حي الزيتون وجحر الديك وتستهدف مروحياته

وأكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، دك موقع قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال بقذائف الهاون في محور "نتساريم"، شرقي حي الزيتون في مدينة غزة، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين من جنود الاحتلال خلال تلك العملية.

ودكت القسام حشود قوات الاحتلال المتوغلة في جنوبي منطقة جحر الديك، شرقي المحافظة الوسطى، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

من جانبها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف مجاهديها طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ "سام 18" (إيغلا)، شرقي مدينة رفح، خلال عودتها من عملية إجلاء القتلى والجرحى في كمين الشابورة، ظهر الخميس.

وقصفت سرايا القدس، بقذائف الهاون، مقراً لقيادة العدو، وحشوداً لجنوده وآلياته، في "موقع أبو عريبان"، في محور "نتساريم".

كما دكت بوابل من قذائف الهاون، من العيار الثقيل، تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، في محاور التقدم في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس قصف مستوطنة "بئيري" في غلاف غزة، برشقة صاروخية.

بدورها، أكدت كتائب المجاهدين دك موقع "كوسوفيم" العسكري، شرقي المحافظة الوسطى، برشقة صاروخية.

وأقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بمقتل ضابط وجندي، وإصابة 5 آخرين، بينهم ثلاثة جروحهم خطيرة في معارك قطاع غزة، الأمر الذي يرفع عدد قتلاه إلى 664 بين ضابط وجندي، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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