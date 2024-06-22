رباع ايراني يحرز البرونزية في بطولة كاس العالم لذوي الاحتياجات الخاصة

وفي منافسات يوم امس الجمعة ضمن هذه البطولة الجارية في مدينة تبليسي عاصمة جورجيا، نجح بختيار في محاولاته الثلاث من رفع 179 كغم و 187 كغم و 189 كغم على التوالي محرزا الميدالية البرونزية في المجموع.

وسيخوض الرباع الايراني الاخر أمير جعفري المنافسات اليوم في فئة 65 كغم.

وتقام بطولة كأس العالم لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة 2024 في تبليسي بمشاركة 329 رياضيًا ورياضية (198 رجلاً و131 سيدة) من 71 دولة.

وتعتبر هذه المنافسات مرحلة الانتخاب الأخيرة لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة قبل دورة الألعاب البارالمبية في باريس.

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