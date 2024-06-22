ردا على غارات إسرائيل.. سلسلة هجمات لحزب الله على مواقع جيش الاحتلال

أعلن "حزب الله"، الجمعة، تنفيذ عدة عمليات عسكرية بعضها بمسيرات انقضاضية على مواقع للجيش الإسرائيلي، فيما قصف الأخير بلدات جنوب لبنان ما أدى لاندلاع حريق بمنزل.

وقال الحزب في بيان إنه "نفذ هجوما جويا بسرب من ‏مسيرات ‏انقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو ‏وأصابت ‏أهدافها بدقة".

وأضاف أن "العملية أوقعت فيهم إصابات مؤكدة ودمرت جزءا من الموقع". ‏

وذكر الحزب في بيان آخر أنه شن "هجوما جويا بمسيرة انقضاضية استهدفت مربض مدفعية العدو الإسرائيلي ‌‏في الزاعورة وأصابت هدفها بدقة". ‏

وأوضح أن عناصره "استهدفوا موقعي رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة والرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوهما إصابة مباشرة".

كما استهدف مقاتلو الحزب "موقعي السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وزبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوهما إصابة مباشرة"، وفق بيان للحزب.

وفي تلك الأثناء، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدة الخيام، ومنطقة هورا بين ديرميماس وكفركلا، جنوبي لبنان.

كما قصفت إسرائيل أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي، ما أسفر عن اندلاع النيران في أحد المنازل.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد "الخط الأزرق" الفاصل بين "إسرائيل" ولبنان تصعيدا لافتا،كما أسفرت الغارات عن تدمير أكثر من 251 وحدة سكنية في البلدة اللبنانية.

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