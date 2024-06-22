قائد الثورة الإسلامیة: على السلطة القضائية أن تنفذ العدالة بشجاعة

واستقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي جمعا من مسؤولي السلطة القضائية، الیوم السبت على اعتاب الذكرى السنوية لاستشهاد آية الله بهشتي و72 من رفاقه.

وأشار قائد الثورة الإسلامیة خلال هذا الإستقبال إلی اجراء مناظرات لمرشحي الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 في التلفزيون الايراني وقال: يتم بث برامج تلفزيونية جيدة حتى يتعرف الشعب على آراء و وجهات نظر المرشحين المختلفين.

وأضاف: أوصي المرشحين بأن لا يقولوا أي شيء من شأنه أن يسعد عدونا وذلك خلال مناظراتهم التلفیزیونیة أو بالتصريحات التي يدلون بها .

یتبع..