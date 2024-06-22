٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:١١ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85516298
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قائد الثورة الإسلامیة: على السلطة القضائية أن تنفذ العدالة بشجاعة

٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:١١ ص
رمز الخبر: 85516298
قائد الثورة الإسلامیة: على السلطة القضائية أن تنفذ العدالة بشجاعة

طهران/22 حزيران/ يونيو/ارنا- قال قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي: على السلطة القضائية أن تنفذ العدالة بشجاعة ودون أي مجاملات.

واستقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي جمعا من مسؤولي السلطة القضائية، الیوم السبت على اعتاب الذكرى السنوية لاستشهاد آية الله بهشتي و72 من رفاقه.

وأشار قائد الثورة الإسلامیة خلال هذا الإستقبال إلی اجراء مناظرات لمرشحي الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 في التلفزيون الايراني وقال: يتم بث برامج تلفزيونية جيدة حتى يتعرف الشعب على آراء و وجهات نظر المرشحين المختلفين.

وأضاف: أوصي المرشحين بأن لا يقولوا أي شيء من شأنه أن يسعد عدونا وذلك خلال مناظراتهم التلفیزیونیة أو بالتصريحات التي يدلون بها .

یتبع..

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