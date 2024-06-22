مسؤول امنی یؤكد على ضرورة تسهيل حركة زوار الأربعين من معابر خوزستان

وأكد باكباز اليوم السبت، خلال هذا اللقاء على تحسين الوضع الأمني ​​في المعابر الحدودية لمشتركة ومنع المرور غير المصرح به وضرورة إغلاق الحدود لمحاربة أي نوع من أنواع التهريب والمخالفات الحدودية.

وقال باكباز: إن تسهيل حركة زوار أبي عبد الله الحسين (ع) في أيام أربعين ومعاملة الزوار بشكل لائق ومناسب في ايران والعراق هو أمر تؤكد عليه السلطات في البلدين.

وأشار قائد حرس حدود خوزستان إلى التصميم الجاد لحرس حدود البلدين على تحسين أمن وإغلاق الحدود بشكل كامل ومنع أي حركة حدودية غير مصرح بها، قائلا: إن الاجتماعات الحدودية ستعزز العلاقات والتضامن بين حرس الحدود في البلدين.

وأضاف: يجب علينا القضاء على أي انفلات أمني وتهريب من الحدود من خلال الاتحاد والتفاعل بين البلدين.

وفي ختام هذا اللقاء تم التوقيع على مذكرة تعاون حدودي بين قائد قوات حرس الحدود في محافظة خوزستان، والعميد عبدالصادق نيروز ياسين قائد المنطقة الثالثة لحرس الحدود العراقي.

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