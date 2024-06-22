٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:٤٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85516754
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مصدر دولي مسؤول : ايران سابع اكبر منتج للصلب عالميا

٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:٤٢ م
رمز الخبر: 85516754
مصدر دولي مسؤول : ايران سابع اكبر منتج للصلب عالميا

اصفهان / 22 حزيران / يونيو / ارنا – وفقا لاحدث تقرير، صدر اليوم السبت عن "الرابطة العالمية للحديد والصلب"، سجل قطاع انتاج الصلب في ايران خلال الشهر الماضي، زيادة بواقع 2.1 في المائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، ليبلغ 3 ملايين و300 الف طن؛ وبهذه النتيجة تحل ايران في المركز السابع من حيث انتاج الصلب على مستوى العالم.

علما ان اجمالي انتاج مادة الصلب (الفولاذ) في الجمهورية الاسلامية الايرانية على مدى الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري ( 1403 هـ ش/ بدا في 20 اذار / مارس 2024م)، بلغ 14 مليونا لتحل بالمركز التاسع عالميا من بين الاقتصادات الاكبر انتاجا للصلب، وذلك بعد كل من المانيا وتركيا بواقع 14 مليونا 200 الف طن، و15 مليونا و500 الف طن، حسب التسلسل.

وجاء في التقرير الاخير لـ "الرابطة العالمية للحديد والصلب"، ان اجمالي الانتاج العالمي لهذه المادة الستراتيجية بلغ، خلال شهر مايو الماضي، 165 مليونا و100 الف طن؛ مسجلا 1.5 بالمائة زيادة مقارنة بذات الفترة من العام 2023م.

انتهى ** ح ع   

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