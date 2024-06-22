مصدر دولي مسؤول : ايران سابع اكبر منتج للصلب عالميا

علما ان اجمالي انتاج مادة الصلب (الفولاذ) في الجمهورية الاسلامية الايرانية على مدى الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري ( 1403 هـ ش/ بدا في 20 اذار / مارس 2024م)، بلغ 14 مليونا لتحل بالمركز التاسع عالميا من بين الاقتصادات الاكبر انتاجا للصلب، وذلك بعد كل من المانيا وتركيا بواقع 14 مليونا 200 الف طن، و15 مليونا و500 الف طن، حسب التسلسل.

وجاء في التقرير الاخير لـ "الرابطة العالمية للحديد والصلب"، ان اجمالي الانتاج العالمي لهذه المادة الستراتيجية بلغ، خلال شهر مايو الماضي، 165 مليونا و100 الف طن؛ مسجلا 1.5 بالمائة زيادة مقارنة بذات الفترة من العام 2023م.

انتهى ** ح ع