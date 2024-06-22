حملة "التصويت لفلسطين" عشية الانتخابات البريطانية

وتشجع حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا ”PSC“ التي نظمت مسيرات حاشدة على مدى الأشهر الثمانية الماضية، للدفاع عن غزة واهلها، تحثّ الناخبين على استخدام العريضة التي أعدتها حول التطورات داخل القطاع، وإرسالها الی المرشحين في دوائرهم الانتخابية.

وجاء في هذه العريضة، التي نشرت نسخة منها على الموقع الإلكتروني لحملة التضامن مع الشعب الفلسطيني : إن الانتخابات المقبلة ستجرى في ظل نضال الفلسطينيين من أجل الحرية والعدالة. والجرائم التي راح ضحيتها أكثر من 37 ألف قتيل فلسطيني في قطاع غزة. لقد انتهكت "إسرائيل" الحقوق الفلسطينية على مدى العقود العديدة الماضية، وكانت الحكومات البريطانية المتعاقبة متواطئة في هذه الجريمة.

وأضافت العريضة : باعتبارك ناخبًا في الدائرة الانتخابية التي تتواجد فيها، فإن موقفك من الحقوق الفلسطينية يؤثر على طريقة تصويتنا. يرجى توضيح وجهات نظركم حول هذا الأمر حتى يتمكن الناخبون في هذه المنطقة من اتخاذ قرار مستنير بشأن كيفية التصويت.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير معلومات دقيقة حول ما إذا كان النائب صوت لصالح أو ضد وقف إطلاق النار في غزة، وبالتالي معرفة ما إذا كان يريد إعادة انتخابه بناءً على ما سبق.

كما تأتي الخطوة في سياق الجهود المستمرة لرصد مواقف النواب البريطانيين تجاه القضية الفلسطينية، وتشجيع المشاركة المدنية للتأثير على سياسات المملكة المتحدة.

انتهی**2054 / ح ع **