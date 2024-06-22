لاعب ایراني یحرز الميدالية البرونزیة ببطولة المبارزة الاسيوية

وبفوزه على خصمه، وصل الايراني محمد رهبري إلى الدور نصف النهائي من هذه البطولة، محرزا الميدالية البرونزية في رصيد البلاد.

وبدات في الكويت اليوم السبت 22 حزیران/يونيو، منافسات المبارزة باستخدام سلاح السابر - رجال ضمن بطولة اسيا للمبارزة.

انتهی**2054