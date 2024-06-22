٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٣٥ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85516887
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لاعب ایراني یحرز الميدالية البرونزیة ببطولة المبارزة الاسيوية

٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٣٥ م
رمز الخبر: 85516887
لاعب ایراني یحرز الميدالية البرونزیة ببطولة المبارزة الاسيوية

طهران/22 حزیران/یونیو/ارنا- احرز اللاعب الايراني "محمد رهبري"، الميدالية البرونزیة ببطولة المبارزة الاسيوية المقامة في الکویت.

وبفوزه على خصمه، وصل الايراني محمد رهبري إلى الدور نصف النهائي من هذه البطولة، محرزا الميدالية البرونزية في رصيد البلاد.

وبدات في الكويت اليوم السبت 22 حزیران/يونيو، منافسات المبارزة باستخدام سلاح السابر - رجال ضمن بطولة اسيا للمبارزة.

انتهی**2054 

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