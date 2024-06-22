صفري : تظافر الجهود بين دول القارة من اهداف اجتماع منتدى الحوار الاسيوي في طهران

ولفت صفري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، ان اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء بمنتدى الحوار الاسيوي، سيعقد في دورته التاسعة عشرة، على مدى يومي الاحد والاثنين (23 و24 حزيران /يونيو الجاري) باستضافة العاصمة طهران، باعتبارها الرئيس الدوري لهذا المنتدى.

واوضح، ان المنتدى الاسيوي للحوار يضم في عضويته 35 دولة من اكبر اقتصادت القارة بما فيها ايران التي انظمت اليه عام 2004، وامانته العامة تقع في الكويت.

وتابع : ان اجتماع طهران لمنتدى الحوار الاسيوي سيبدا اعماله، غدا الاحد على مستوى مساعدي وزراء خارجية الدول الاعضاء؛ ومن اجندات هذا الاجتماع اشار الى مناقشة اقتراح ايران حول تاسيس 6 لجان في اطار هذا التكتل.

وبحسب مساعد وزير الخارجية، تتكون اللجان الست التي اقرحتها ايران على الدول الاعضاء، من "لجنة الترانزيت والاتصالات"، و"لجنة العلوم والتقنية والتجارة"، "اللجنة السياحية والثقافية"، و"اللجنة التعليمية والموارد الانسانية"، وبالتالي "لجنة التنمية الشاملة والمستديمة".

واردف : ان 41 وفدا اجنبيا، ستصل البلاد للمشاركة في هذا الاجتماع؛ 25 منها على مستوى وزراء الخارجية الدول الاعضاء ووكلائهم ومساعديهم؛ مبينا انه بمبادرة الجمهورية الاسلامية تم توجيه دعوة ايضا الى عدد من الامناء العامين للمنظمات الاقتصادية الاسيوية، ومنهم الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) من اجل الحضور في اجتماع طهران.

وتطلع صفري، الى الانتهاء من اعداد البيان الختامي خلال اجتماع مساعدي وزراء الخارجية منتدى الحوار الاسيوي الاحد، على ان يسلم الاثنين الى وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري كني، كما اشار الى اللقاءات الثنائية التي سيعقدها الجانب الايراني على هامش هذا الاجتماع.

انتهى ** ح ع