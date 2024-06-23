حماس: لن نقبل بأي صيغة لا تضمن وقف الحرب

وردا على تصريحات الاحتلال بشأن عدم القدرة على تدمير حمـاس، أكد أبو زهري: ان الاحتلال خسر المعركة في مواجهة المقاومة.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن العدو الصهيوني النازي يواصل استهدافه الوحشي للمدنيين العزل في قطاع غزة، وينفذ مجازر جديدة بحق الأطفال والنساء والشيوخ.

وقالت الحركة في تصريح لها نقله المركز الفلسطيني للإعلام: إن العدو قصف مربعاً سكنياً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وحيي التفاح والزيتون، واستهدف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس ورفح، ما أدى لارتقاء العشرات من الشهداء، في إمعان في جريمة الإبادة المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، وتجاهلٍ تام واستخفاف بكل القوانين والشرائع التي تجرم استهداف المدنيين.

وشددت على أن هذا المسلسل المروع من الجرائم الصهيونية بحق المدنيين؛ يستدعي تحركاً أكثر فاعلية وجدية من المجتمع الدولي ومؤسساته، يجبر الكيان المجرم على وقف إجرامه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وجددت الحركة التأكيد أن العدو وقادته النازيين سيدفعون ثمن انتهاكاتهم ضد الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم لن تفلح في كسر إرادته، أو ثنيه عن المضي في طريق النضال والمقاومة، حتى كسر العدوان، وطرد الاحتلال عن أرض فلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

واستشهد 49 مواطنًا وأصيب العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء، في ثلاثة مجازر ارتكبتها قوات العدو الصهيوني، امس السبت، في ثلاثة مواقع منفصلة في مدينة غزة.

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