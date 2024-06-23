إيران من بين أفضل الدول عالميا في مجال الجراحة التجميلية والبلاستيكية

واوضح رئيس جمعية جراحي التجميل والترميم الإيرانيين "بابك نيكومرام" بأن العديد من جراحي التجميل المتخصصين ذائعي الصيت في المنتديات الدولية في معظم مجالات الجراحة التجميلية المرموقة، لافتا الى أن تقنيات ونتائج العمليات التجميلية والترميمية والبلاستيكية الإيرانية تحظى بقبول وإعجاب العديد من الاشخاص.

واشار نيكومرام الى انه وعلى الرغم من ان العقوبات المفروضة على ايران تسبب في نقص في المعدات الطبية بقطاع عمليات التجميل ،الا انه و مع براعة ودعم وزارة الصحة والهيئات المسؤولة الأخرى، يتم تمهيد الطريق وتوفير المعدات اللازمة في البلاد.

كما بيّن ان جودة التعليم في إيران جيدة جدا لافتا الى انه حاليا يتم تدريب حوالي 25 الى 30 جراح تجميل سنويا في البلاد، مضيفا انه يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لجمعية جراحي التجميل والترميم الايرانيين للتعرف على الطبيب ونوع التخصص للجراح المطلوب من الموقع الإلكتروني للمنظومة الطبية.

وفي هذا السياق ، اكد اخصائي الجراحة التجميلية والبلاستيكية "محمد رضا قاضي سعيدي" على ضرورة زيادة الوعي العام لدرجة أن الأشخاص الذين يرغبون في إجراء عمليات التجميل يجب عليهم عدم الاعتماد على إعلانات عمليات التجميل عبر الفضاء الإلكتروني وخاصة الانستغرام ، بل يجب التحقق من مؤهلات اخصائيي التجميل قبل اللجوء اليهم.

واشار أمين سر جمعية جراحي التجميل في ايران "علي رضا صابري" الى مشاركة أكثر من 250 طبيبا محليا وخارجيا هذا العام في المؤتمر السنوي لهذه الجمعية والذي يقام لمدة ثلاثة أيام من 22 الى 24 تموز/ يوليو 2024.

واوضح بأنه تم تصميم برامج المؤتمر بطريقة تجعل الأطباء الشباب يتعرفون على الموضوعات العلمية والتقنيات الجديدة. ويقوم الأطباء الأكثر خبرة بتحديث معلوماتهم لتقديم أفضل الخدمات التجميلية والترميمة بأقل المضاعفات وبأفضل طريقة للمرضى.

انتهى**ر.م