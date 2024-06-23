إيران من بين افضل 10 دول عالميا في مجال علاج العقم

وفي مقابلة مع وكالة ارنا، صرح رئيس مركز أبحاث صحة الرجال والصحة الإنجابية بجامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية "امير رضا عابدي" بأن ايران اصبحت في مراكز متقدمة جدا ​​في مجال علاج العقم باعتمادها احدث التقنيات والفعالة جدا لا سيّما من خلال عمليات أطفال الأنابيب والحقن المجهري والتلقيح داخل الرحم.

واشار الى ان مركز رويان المتخصص في مجال علاج العقم الذي يعتبر مركزا متقدما وناجحا في هذا المجال على الصعيد الاقليمي قد أصبح الآن أحد أفضل 10 مراكز في العالم في مجال علاج العقم، موضحا بأن هذا المركز يستقطب سنويا العديد من الأزواج غير القادرين على الإنجاب من أقصى نقاط العالم .

وفي اشارة الى ان ايران تمتلك أفضل مراكز علاج العقم، بيّن عابدي بأن الخدمات العلاجية التي تقدمها ايران متقدمة جدا و لا تقل شأنا وفعالية عن نظيراتها في الدول الأوروبية.

وتابع انه الى جانب التقنيات والمراكز فان العديد من الأزواج من الدول العربية مثل العراق ودبي وكذلك من تركيا وأذربيجان وحتى في بعض الأحيان من دول أوروبية يقصدون ايران لتلقي علاج العقم ايضا بسبب كفاءة الأطباء والمعدات الطبية الحديثة وانخفاض تكلفة العلاج.

يذكر ان تكلفة العلاج في ايران اقل بكثير مقارنة مع الدول المتقدمة كما ان نظام السياحة الطبية في ايران يمتلك المستشفيات والعيادات والمعدات والتقنيات العالية والحديثة لتقديم افضل الخدمات للمرضى الى جانب الاطباء المتخصصين ذو الخبرة العالية والمرافق الصحية الحديثة.

وخلال العام الماضي، زار مرضى من 164 بلدا في أرجاء العالم إيران لعلاج العقم من أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية وآسيا لکن یعود معظمهم الی دول العراق وأفغانستان وطاجیکستان وأرمینیا وباکستان وترکیا.

انتهى**ر.م