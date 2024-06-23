مسؤول عراقي: نرحب بإعادة فتح معبر "جيلات" الحدودي في دهلران

وقال "حبيب ظاهر الفرطوسي"اليوم الأحد، في الاجتماع المشترك لمحافظي إيلام وميسان في العراق: إن العلاقة بين البلدين إيران والعراق ليست للمصالح فقط، بل هي علاقة قلبية ومتجذرة في القواسم المشتركة الدينية والثقافية بين البلدين.

وأضاف: يجب تزويدنا بالمعلومات اللازمة عن كمية البضائع والمسافرين عبر هذه الحدود، حتى نتمكن بسهولة من تقديم المواصفات الكاملة لهذه الحدود إلى المجلس المركزي للمنافذ الحدودية العراقية لموافقة الحكومة المركزية.

وذكر الفرطوسي: نطلب من محافظ إيلام اختيار وإدخال واجهة ثنائية لمتابعة شؤون المحافظتين في الأمور والقطاعات المذكورة لتسهيل إنهاء القضايا التي تمت مناقشتها.

و أعلن عن استعداده لإقامة علاقات ثقافية وعلمية واقتصادية وتعليمية وعسكرية وسياسية وسياحية مع محافظة إيلام ، قائلا، سنبذل قصارى جهدنا لتحسين هذه التفاعلات.

وقال محافظ ميسان العراق في إشارة إلى میزة هذه الحدود: تعتبر هذه النقطة الحدودية أقرب طريق إلى الطريق السريع الرئيسي في العراق، الذي يربط البصرة بواسط وبغداد بطريق بطول 24 كم.

وأشار الفرطوسي: نحن نرحب بإعادة فتح معبر "جيلات"لكننا نحتاج إلى معرفة كمية البضائع التي ستدخل إلى العراق عبر هذه الحدود، كما أن موافقتنا شرط ضروري لإعادة فتح هذه الحدود، لكن إعادة الفتح الرسمي تعتمد على موافقة مجلس المعابر المركزية في العراق.

ووصل محافظ ميسان العراقي "حبيب ظاهر الفرطوسي"،الیوم الأحد، إلى حدود مهران الدولية باستقبال رسمي من محافظ إيلام "حسن بهرام نيا".

إن حضور اجتماع مشترك مع محافظ ايلام بهدف تعزيز العلاقات وتطوير وتعميق التعاون الثنائي بين محافظتي ايلام وميسان في العراق ومناقشة وتبادل الآراء من أجل إعادة فتح منفذ "جيلات" من أهداف زیارة الفرطوسي إلى محافظة إيلام.

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