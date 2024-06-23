باقري كني يستقبل مبعوثي كازاخستان وسنغافورة في طهران

وأفادت ارنا، أن "أكان رحماتولين" النائب الأول لوزير خارجية كازاخستان، و"أونج كونج يونج" المبعوث الخاص لوزير خارجية سنغافورة، وصلا إلى طهران اليوم للمشاركة في اجتماع الدول الأعضاء بمنتدى الحوار الآسيوي، حيث التقيا مع باقري كني، في مبنى الخارجية بطهران.

وتحتضن طهران اليوم وغدا الاثنين 23 و24 حزيران / يونيو، اجتماع وزراء خارجية منتدى الحوار الآسيوي الذي تسلمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئاسته الدولية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويشارك في هذا الاجتماع الذي تستضيفه الخارجية الإيرانية، أكثر من 40 وفدا أجنبيا على مستوى الوزراء والوكلاء والمساعدين المعنيين والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية والمبعوثين الخاصين من قبل الدول الأعضاء.

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