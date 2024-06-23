ناشئة ايران يحصلون على وصافة اسيا للمصارعة الرومانية

وافادت ارنا، ان المنافسات ضمن بطولة اسيا للمصارعة الرومانية للناشئين، اقيمت على مدى يومي السبت والاحد (22 و23 حزيران / يونيو 2024م) باستضافة العاصمة الاردنية عمان.

وفي نهائي هذه البطولة، انتزع كل من المصارعين الايرانيين، ابوالفضل كرمي – للوزن 51 كغ، وعماد رضا محسن نجاد – الوزن 81 كغ، ودانيال ايزدي – للوزن 92 كغ، 3 ذهبيات.

وعلى امتداد منافسات اليوم، فاز 4 من الناشئة الايرانيين :

- احمد بدر الديني – الوزن 45 كغ، وعلي رضا اميري – الوزن 48 كغ، وامير مهدي سعيدي نوا – الوزن 67 كغ، ومحمد كاظمي – الوزن 71 كغ، باربع ميداليات فضية؛ بينما تقلد مواطنوهم "امير علي حيدري" للوزن 55 كغ، وابو الفضل شيري – الوزن 60 كغ، وايوب حسين واند – الوزن 110 كغ، 3 برونزيات من هذه البطولة.

ومن حيث التصنيف، بلغ رصيد المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية – ناشئين، 200 نقطة ليحل في مركز الوصافة، بعد المنتخب الاوزبكي الذي توجّ بطلا على مستوى اسيا بتسجيل 215 نقطة، وقبل المنتخب القرغيزي الذي سجّل 148 نقطة وحل ثالثا.

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