منظمة الفاو: إيران واحدة من أكبر منتجي الحبوب في آسيا

ويعد ضمان الأمن الغذائي للشعب الإيراني من الأولويات المهمة للحكومة الثالثة عشرة، حيث قامت بجمع وتخزين الاحتياجات الغذائية ، وقد ادى اعتماد سياسات مشجعة وداعمة إلى وصول إنتاج الحبوب في البلاد إلى مستوى مستدام. وتؤكد آخر الإحصائيات التي نشرتها منظمة الأغذية والزراعة نجاح حكومة الشهيد رئيسي في هذا المجال.

وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقريرها الأخير ضمن سلسلة تقارير توقعات الغذاء العالمية، والذي يتم نشره مرتين سنويًا، أن يصل إنتاج الحبوب في إيران في العام الزراعي الحالي إلى 20.1 مليون طن مع بزيادة مقارنة بالعام السابق.

وبحسب تقديرات هذه المنظمة الدولية، أنتجت إيران 19.8 مليون طن من الحبوب في العام السابق. وبهذا الرقم، أصبحت إيران عاشر أكبر منتج للحبوب في آسيا. أنتجت الصين، باعتبارها أكبر منتج للحبوب في آسيا والعالم، 577 مليون طن من الحبوب هذا العام.

واحتلت الهند وإندونيسيا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وفيتنام وتايلاند والفلبين من المرتبة الثانية إلى التاسعة في هذا الصدد قبل إيران.

وفي عام 2023، أنتجت السعودية 1.4 مليون طن فقط من الحبوب واستوردت 8 أضعاف هذا الرقم، أي 11.8 مليون طن من الحبوب. وقدرت واردات إيران من الحبوب هذا العام بنحو 14.9 مليون طن، وهو أقل من الإنتاج المحلي.

احتياطيات إيران من الحبوب أكبر من احتياطيات آسيا كلها باستثناء الصين والهند

وتظهر إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة أن إيران تتمتع بوضع مناسب للغاية من حيث احتياطيات الحبوب بين الدول الآسيوية، وفي الواقع، قامت دولتان فقط، الصين والهند، بتخزين حبوب أكثر من إيران. ويبلغ احتياطي الحبوب في الصين هذا العام 414 مليون طن، وهذا الرقم بالنسبة للهند 65 مليون طن. ويبلغ احتياطي العراق من الحبوب 2 مليون طن، وإندونيسيا 8.6 مليون طن، وباكستان 4.9 مليون طن، والسعودية 7.8 مليون طن.

إيران خامس أكبر منتج للقمح في آسيا

ويعتبر القمح أهم الحبوب المنتجة في إيران، وبحسب توقعات منظمة الأغذية والزراعة، سيتم إنتاج 13.5 مليون طن من القمح في إيران خلال العام الزراعي الحالي. وأنتجت إيران نفس الكمية من القمح في محصول عام 2023، وعرفت بأنها خامس أكبر منتج لهذا المنتج في آسيا بعد الصين والهند وباكستان وتركيا. وتم إنتاج حوالي 4% من إجمالي القمح المنتج في آسيا هذا العام في إيران.

كما توقعت منظمة الأغذية والزراعة أن يواجه إنتاج الأرز الإيراني في العام المحصولي الحالي زيادة كبيرة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق ويصل إلى 2.6 مليون طن. أنتجت إيران 2.2 مليون طن من الأرز العام الماضي وكانت تعرف بأنها المنتج الثالث عشر لهذا المنتج في آسيا. أصبحت الصين أكبر منتج للأرز في آسيا في عام 2023 بإنتاج 142 مليون طن.

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