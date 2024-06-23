استشهاد احد كوادر الامن الداخلي جنوب غرب ايران

ونقلاً عن قاعدة معلومات الشرطة، أعلن العقيد "سيد قاسم موسوي" هذا الخبر مساء الاحد وقال: حينما كانت وحدة من قوى الامن الداخلي في دورية لها بمنطقة آبشار بمدينة شادكان، مساء الخميس، في سياق مهمة بسط الأمن العام ، تعرضت سيارتهم الى اطلاق نار من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية.

وأضاف: على الفور أطلق رجال الامن الداخلي النار على المهاجمين اللذين لاذا بالفرار من المكان تاركين الدراجة النارية وسلاح كلاشينكوف.

وقال قائد الامن الداخلي في شادكان: بعد هذا الاشتباك المسلح قامت عدة وحدات عملانية بالبحث عن الفاعلين حيث تم في هذا السياق القبض على خمسة من منفذي الهجوم والمتواطئين معهم، كما تم العثور على خمسة أسلحة كلاشينكوف وذخائر مرتبطة بها.

وأضاف: للأسف أصيب في هذه العملية النائب ضابط كامران مسعودي تبار، حيث تم نقله إلى المستشفى لكنه استشهد مساء الاحد رغم جهود الأطباء لانقاذ حياته.

انتهى ** 2342