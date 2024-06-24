باكستان تدرس اطلاق خط للرحلات البحرية مع إيران

وقال قيصر أحمد شيخ، وزير النقل الباكستاني في تصريح صحفي في إسلام آباد يوم الاحد إننا ندرس اطلاق خط للملاحة البحرية مع إيران.

وأضاف: باكستان تسعى لتسهيل الرحلات البحرية إلى عمان وإيران، ومن خلال إطلاق خط الرحلات البحرية، سيتم تسهيل سفر الزوار الباكستانيين إلى إيران.

وفي عام 2014، اقترحت حكومة إسلام آباد آنذاك لأول مرة مبادرة إطلاق خط نقل من الموانئ الباكستانية إلى تشابهار وبندرعباس من أجل تسهيل حركة الزوار الباكستانيين بعيدًا عن صعوبات السفر البري والتحديات الأمنية داخل باكستان.

ويدخل كل عام ما يقرب من 120 ألف مسافر وزائر باكستاني إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر الحدود الرسمية لميرجاوه وريمدان، وتصل هذه الرحلات إلى ذروتها خلال أيام محرم وصفر.

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