٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:٢١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85518281
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فصائل المقاومة الفلسطينية تدكّ تجمعات الاحتلال في رفح

٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:٢١ ص
رمز الخبر: 85518281
فصائل المقاومة الفلسطينية تدكّ تجمعات الاحتلال في رفح

طهران / 24 حزيران / يونيو/ارنا- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الأحد، أنها دكت تجمعات قوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي تل السلطان، غربي مدينة رفح، بعدة رمايات من قذائف "الهاون".

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت جنود الاحتلال، بالاشتراك مع كتائب القسام، بوابل من قذائف "الهاون" في محور التقدم جنوب مدينة رفح. 

كما تبنت سرايا القدس استهداف تموضع لجنود الاحتلال على شارع الرشيد في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة، برشقة صاروخية.

وفي عملية مشتركة أخرى، أكدت السرايا أنها قصفت بالاشتراك مع "كتائب شهداء الأقصى" و"ألوية الناصر صلاح الدين" موقع "كيسوفيم" العسكري، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل. 

بدورها، أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، استهدافها قوات الاحتلال المتمركزة في ما يسمّى محور "نتساريم" برشقة صاروخية، للمرة الثانية يوم الاحد، بعد أن كانت قد أعلنت صباحاً عن دكّ مواقع الاحتلال المتمركزة في المحور المذكور برشقة صاروخية من "عيار 111".

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق تدمير آلية هندسية إسرائيلية من نوع "أوڤك كاربت" بصاروخ موجّه غرب منطقة تل زعرب بمدينة رفح جنوب القطاع، واشتعال النيران فيها، مؤكدةً استهداف قوات نجدة للاحتلال بصواريخ "رجوم" بعد وصولها إلى الآلية الهندسية التي تم تدميرها.

كذلك، أعلنت كتائب القسّام أنها دكّت جنود الاحتلال وآلياته في مخيم يبنا بمدينة رفح بقذائف "الهاون"، بالاشتراك مع سرايا القدس.

انتهى ** 2342

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