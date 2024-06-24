المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً حيوياً للاحتلال في سواحل البحر الميت

وكانت المقاومة الإسلامية العراقية قد نفذت عمليتين مشتركتين مع القوات المسلحة اليمنية، استهدفتا سفناً في ميناء حيفا المحتلة، وسفينةً في البحر الأبيض المتوسط خلال توجهها إلى الميناء نفسه، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع.

وأكد سريع أنّ العمليتين، اللتين تمتا بعدد من الطائرات المسيّرة، حققتا أهدافهما بنجاح، بحيث كانت الإصابات دقيقةً ومباشرة.

كذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر الأحد، ضربها هدفاً حيوياً في أم الرشراش "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر أيضاً، مؤكدةً أنّ هذه العملية تأتي نصرةً لقطاع غزة، واستمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، متوعدةً بـ"الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء".

وتُعدّ المقاومة الإسلامية في العراق جزءاً أساسياً من جبهات الإسناد التي تعمل عليها أطياف محور المقاومة لتأكيد وحدة الساحات ومنع الاحتلال من الاستفراد بالمقاومة الفلسطينية والشعب في غزة.

ومع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، شرعت المقاومة في العراق باستهداف المصالح الأميركية في العراق والمنطقة، إضافةً إلى استهداف المراكز الحيوية في الأراضي الفلسطيني المحتلة.

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