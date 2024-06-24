٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:٣١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85518283
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العميد سريع: القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي

٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:٣١ ص
رمز الخبر: 85518283
العميد سريع: القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي

طهران / 24 حزيران / يونيو/ارنا- أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع في بيان، استهداف سفينة  "Transworld Navigator" في البحر الأحمر للمرة الثانية بزورق مسير، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر.

وكانت القوات المسلحة استهدفت السفنية ، اول أمس السبت، عبر عدد من الصواريخ الباليستية، وحققت إصابةً مباشرةً في السفينة وفق ما صرح به العميد سريع.

كما وأعلن عن استهداف القوة الصاروخية اليمنية لسفينة "STOLT SEQUOIA" في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة.

وقال العميد سريع أن استهداف السفينتين يأتي لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

فيما جددت القوات المسلحة تحذيرها للشركات المتعاملة مع الاحتلال الاسرائيلي، وأكدت بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف مهما كانت وجهتها.

في المقابل أشاد العميد سريع بالشركات التي أوقفت عمليات الشحن البحري إلى موانئ فلسطين المحتلة وتعاملت بإيجابية مع القوات المسلحة اليمنية.

ولفت إلى أن انسحاب حاملة الطائرات الأميركية "آيزنهاور" من البحر الأحمر جاء نتيجة عمليات استهدافها المتكررة بالاضافة إلى العمليات المستمرة في البحرين الأحمر والعربي، وكذلك في المحيط الهندي.

وأكد العميد سريع استمرار القوات المسلحة اليمنية في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

انتهى ** 2342

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