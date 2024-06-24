الدفاع المدني في غزة: هناك سياسة للاحتلال باستعمال القنابل ذات القدرة التدميرية الكبيرة

وقال" محمود بصل":الاحتلال استهدف مقر الأنوروا وانتشلنا 4 من العاملين على توزيع المساعدات.

وتابع: إن "طواقم الدفاع المدني تنتشل شهيدين يعملان في وزارة الصحة وثمة عدد من الإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعيادة الدرج "البندر" وسط مدينة غزة".

وقال:احتمال كبير أن نعلن توقف خدماتنا إن لم يدخل الوقود والمعدات اللازمة لعملنا.

واكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: انتشر الأوبئة والأمراض في شمال غزة بسبب اختلاط المياه بالصرف الصحي.

واردف شن الاحتلال غارة جوية على المناطق الجنوبية من مدينة غزة، قائلا:أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بكثافة قنابل دخانية شرقي مدينة رفح.

وتشن طائرات الاحتلال، في هذه الأثناء، غارة عنيفة على حي الزيتون شرق مدينة غزة. فيما تطلق النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين في مناطق متفرقة من خان يونس، جنوب القطاع، كما يقوم جيش الاحتلال بنسف مباني عدة في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,598 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال وإصابة 86,032 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

انتهی**1426