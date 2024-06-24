باقري كني: نؤكد على ضرورة وقف جرائم الکیان الصهيوني في غزة

وكتب "علي باقري كني" على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي: التقيت وتحدثت مع رؤساء وفود كازاخستان وسنغافورة والبحرين وعمان ونيبال في الاجتماع الـ19 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منتدى الحوار الآسيوي بطهران.

وأضاف: تم في هذه اللقاءات مناقشة التوجه الآسيوي للتعددية ومجالات التعاون ومواجهة الأحادية والعلاقات الثنائية وضرورة وقف جرائم کیان الاحتلال في غزة وغيرها من القضايا التي تهم الجانبین.

وتستضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تسلمت رئاسة منتدى الحوار الاسيوي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، على مدى يومي الاحد والاثنين 23 و24 حزيران / يونيو 2024 اجتماع وزراء خارجية منتدى الحوار الآسيوي الـ19.

ويشارك في هذا الاجتماع، الذي تستضيفه الخارجية الإيرانية ويراسه وزير الخارجية بالوكالة "علي باقري كني"، أكثر من 40 وفدا أجنبيا على مستوى وزراء الخارجية ووكلاء ومساعدي الوزراء المعنيين، والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية والمبعوثين الخاصين من قبل الدول الأعضاء.

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