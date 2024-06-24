٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١:١٧ م
رمز الخبر: 85518858
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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قائد الثورة الاسلامية يطل غدا في خطاب مهم متلفز مباشر بمناسبة عيد الغدير الأغر

٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١:١٧ م
رمز الخبر: 85518858
قائد الثورة الاسلامية يطل غدا في خطاب مهم متلفز مباشر بمناسبة عيد الغدير الأغر

طهران /24 حزيران/يونيو/إرنا- يستقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي يوم غد الثلاثاء جمعا غفيرا من اطياف المجتمع الايراني من محافظات مختلفة بمناسبة عيد الغدير الأغر والانتخابات الرئاسية.

بمناسبة عيد الغدير الأغر و الانتخابات الرئاسية الـ14، يستقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي يوم غد الثلاثاء جمعا غفيرا من اطياف المجتمع الايراني من خمس محافظات ايرانية.

يُطلق على الاحتفال بعيد الغدير الأغر اسم "الولاية و الأخوة" ويحضره أهالي محافظات كيلان ،مركزي، كهكيلويه وبوير أحمد،خراسان الشمالية،عائلات الشهداء، وخدام العتبة المقدسة لمرقد شاهجراغ.

وسيبدأ هذا اللقاء صباح يوم غد الثلاثاء بذكر وتمجيد أمير المؤمنين علي (ع) في حسينية الإمام الخميني (رض)، وسيلقي قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي خطابا مهما  في الساعة العاشرة صباحا.

وسيتم بث مراسم الاحتفال بـ "الولاية والأخوة" على الهواء مباشرة حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء 24 حزيران /يونيو على وسائل الإعلام و موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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