٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٢:٢٦ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85518951
T T
٠ Persons

سمات

اليونيسف: 100 طفل يقتلون أو يصابون يوميا في غزة

٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٢:٢٦ م
رمز الخبر: 85518951
اليونيسف: 100 طفل يقتلون أو يصابون يوميا في غزة

طهران/ 24 حزيران/ يونيو/ ارنا-قال الناطق باسم اليونيسف "كاظم أبو خلف" :100 طفل يقتلون أو يصابون يوميا في غزة.

واضاف "أبو خلف":المدنيون وخاصة الأطفال في قطاع غزة يدفعون ثمنا كبيرا بسبب عدم وقف إطلاق النار.

وتابع: الأمور ستصبح أسوأ إذا لم يتم وقف إطلاق النار والسماح بتقديم مساعدات.

کما اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، ان 40 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة بفروعها المختلفة لن يتمكنوا من الالتحاق بهذه الدورة من امتحانات الثانوية العامة".

وأشارت إلى أن أكثر من 85% من المنشآت التعليمية خرجت عن الخدمة كنتيجة لاستهدافها المباشر والمتعمد، مما سيشكل تحدياً كبيراً لجهود استئناف العملية التعليمية بعد نهاية الحرب.

انتهی**1426

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .