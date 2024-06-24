٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٢:٢٣ م
رمز الخبر: 85518955
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journalistزهراء ناظمي

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مساعد وزير الخارجية: نناقش القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية في اجتماع منتدى الحوار الآسيوي

٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٢:٢٣ م
رمز الخبر: 85518955
مساعد وزير الخارجية: نناقش القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية في اجتماع منتدى الحوار الآسيوي

طهران/ 24 حزيران/ يونيو/ ارنا- قال مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري": سيتم في اجتماع وزراء الخارجية منتدى الحوار الاسيوي مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال صفري اليوم الإثنين، على هامش اجتماع وزراء الخارجية بمنتدى الحوار الآسيوي: هذا الاجتماع من شأنه ان يلعب دورا في تضافر الابتكارات التجارية والصناعية، وخاصة الترانزيت من الصين إلى أوروبا.

وصرح: عقدت الوفود الأجنبية حتى الأن، العديد من الاجتماعات الثنائية مع وزير الخارجية الايراني بالوكالة  وهو أمر فعال للغاية في تعزيز التعاون مع إيران، كما أن ممثلين من الدول الاعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا والبريكس وشانغهاي حاضرون في هذا الاجتماع.

وتابع: كما سيتم في هذا الاجتماع وعلى هامشه مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، بهدف  إحلال السلام ومنع  الأزمات المحتملة في المنطقة.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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