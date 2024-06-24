مساعد وزير الخارجية: نناقش القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية في اجتماع منتدى الحوار الآسيوي

وقال صفري اليوم الإثنين، على هامش اجتماع وزراء الخارجية بمنتدى الحوار الآسيوي: هذا الاجتماع من شأنه ان يلعب دورا في تضافر الابتكارات التجارية والصناعية، وخاصة الترانزيت من الصين إلى أوروبا.

وصرح: عقدت الوفود الأجنبية حتى الأن، العديد من الاجتماعات الثنائية مع وزير الخارجية الايراني بالوكالة وهو أمر فعال للغاية في تعزيز التعاون مع إيران، كما أن ممثلين من الدول الاعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا والبريكس وشانغهاي حاضرون في هذا الاجتماع.

وتابع: كما سيتم في هذا الاجتماع وعلى هامشه مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، بهدف إحلال السلام ومنع الأزمات المحتملة في المنطقة.

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