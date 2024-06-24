نائب وزير الخارجية الروسي يجري مباحثات مع باقري كني

وافادت ارنا، ان اللقاء بين المسؤول الروسي وباقري كني، اليوم، جاء على هامش الاجتماع الـ 19 لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنتدى الحوار الاسيوي الذي تحتضنه طهران.

وتستضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الاجتماع التاسع عشر لمنتدى الحوار الاسيوي، على يومي الاحد والاثنين 23 و24 حزيران / يونيو 2024؛ وكانت قد تسلمت رئاسة المنتدى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويشارك في هذا الاجتماع، الذي تستضيفه الخارجية الإيرانية ويراسه وزير الخارجية بالوكالة "علي باقري كني"، 41 وفدا أجنبيا على مستوى وزراء الخارجية ووكلاء ومساعدي الوزراء المعنيين، والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية والمبعوثين الخاصين من قبل الدول الأعضاء.

انتهى ** ح ع