باقري كني : غزة تتصدر بيان منتدى الحوار الاسيوي في طهران

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده باقري كني عقب اجتماع وزراء خارجية منتدى الحوار الاسيوي الـ 19 اليوم الاثنين في طهران، بمشاركة الامين العام للمنتدى "بورينجاي دانفيوتانا"؛ لافتا الى ان الاجتماع ضم وفودا من 41 دولة.

واضاف وزير الخارجية، ان تنظيم هذا الاجتماع ياتي على اعتاب اجراء اكبر حدث في الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال العام الجاري، اي الانتخابات الرئاسية الـ 14.

وصرح : ان الوزراء والامناء العامين للمنظمات الدولية المشاركين في اجتماع طهران، اغتنموا الفرص المتاحة عبر هذا الاجتماع لحسم الاطر التي تضمن التعاون النهائي فيما بينها؛ مبينا ان البيان الختامي للمؤتمر يتضمن افاقا مستقبلية لمنتدى الحوار الاسيوي خلال العام القادم.

واضاف باقري كني : ان البيان الختامي يتناول ايضا التطورات الاقليمية والدولية والتحديات الراهنة ومواقف الدول الاعضاء في هذا الخصوص.

واستطرد وزير الخارجية : ان ممثلي الدول الاعضاء في منتدى الحوار الاسيوي، طالبوا بارسال مساعدات انسانية الى الشعب الفلسطيني في غزة؛ مثمنا الحضور الفاعل من قبل اعضاء المنتدى خلال اجتماع طهران اليوم.

وقال باقري كني : انني اعلن بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بتعزيز دور منتدى الحوار الاسيوي، كمنظمة منادية بالسلام والحوار بين دول القارة، وعازمة على تسخير كافة الطاقات من اجل تحقيق اهداف هذا المنتدى.

كما نوه بمنجزات السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية خلال عهد الرئيس الايراني الشهيد "اية الله رئيسي" ووزير الخارجية الشهيد "حسين امير عبداللهيان"؛ بما في ذلك التركيز على توسيع ورفع مستوى العلاقات مع دول الجوار.

واوضح باقري كني : ان سياسة الجوار التي انتهجتها حكومة الشهيد رئيسي، تهدف الى بناء الثقة المتبادلة بين الدول الجارة وتوسيع التعاون الاقليمي اكثر فاكثر.

يتبع ...** ح ع

يتبع ...** ح ع