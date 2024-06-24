وزير الداخلية الايراني: لن نسمح بالمساس بنزاهة الانتخابات

وفي تصريح ادلى به للصحفيين مساء الاثنين، على هامش حفل تدشين 8544 وحدة سكنية في اطار النهضة الوطنية للإسكان في مدينة كرمان جنوب شرق ايران: ان جميع المحافظين وحكام المدن ومدراء النواحي جاهزون، وتم توفير المنصات اللازمة لإجراء انتخابات آمنة وسليمة وحماسية.

وأضاف: تم توفير منصات في الإذاعة والتلفزيون، وتم توفير التسهيلات لانشطة المتطوعين في عرض مواد المرشحين على الشعب، حتى يتم الاختيار الأمثل.

وقال وحيدي: نتوقع من الجميع أن يظهروا إرادتهم القوية يوم الجمعة بإقبال كبير على صناديق الاقتراع وانتخاب الرئيس الذي سيواصل مسيرة شهدائنا الأبرار.

واضاف: من المتوقع أن يكون للجميع دورهم الإيجابي، وبالإضافة إلى المتطوعين الملتزمين بالمتطلبات القانونية، يجب على جميع الموظفين والأشخاص الذين يعملون في هذه اللجان بشكل رسمي ومباشر الاهتمام وخلق بيئة صحية ومناسبة وآمنة لمواصلة متابعة الانتخابات.

وأضاف وحيدي: عليهم الحذر من تشويه سمعة المرشحين الآخرين، ووفق تعبير قائد الثورة، عدم التفوه بكلام يسر العدو ومراعاة كافة الأطر القانونية حتى تتم الانتخابات في منتهى النظام وبشكل حماسي وشعور انتخابي.

وقال وزير الداخلية: إن كل جهد يقوم به أي شخص في هذا الاتجاه ونزاهة الانتخابات هو أمر محمود، وإذا تصرف على خلاف ذلك سيتم التعامل معه، ومحاولة إرباك الرأي العام أمر غير مقبول.

انتهى ** 2342