الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مؤسسة تابعة للحرس الثوري

وفي بيان نُشرت نسخة منه على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، مساء الاثنين، زُعِم أن منظمة جهاد الابحاث والاكتفاء الذاتي التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإسلامي شاركت في نقل طائرات إيرانية بدون طيار إلى روسيا لدعم "حربها العدوانية" ضد أوكرانيا، حسب وصف البيان.

وادعى الاتحاد الأوروبي: أن "روسيا تستخدم طائرات بدون طيار إيرانية الصنع لدعم حربها العدوانية على أوكرانيا وتنتهك سيادة هذا البلد واستقلاله وسلامة أراضيه، بما في ذلك ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية".

ورفض المسؤولون في إيران وروسيا مرارا مزاعم التعاون العسكري فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، إلا أن الاتحاد الأوروبي فرض سلسلة من العقوبات على طهران منذ صيف العام الماضي، بضغوط من الكيان الصهيوني والمعارضين للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي مايو/أيار الماضي، شدد هذا الاتحاد العقوبات ضد إيران في ظل عملية "الوعد الصادق" الانتقامية ضد الكيان الصهيوني بعد عدوانه على القنصلية الايرانية في دمشق، وذلك لاستهداف الأفراد والمؤسسات التي تنشط في مجال نقل الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

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