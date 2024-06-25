المقاومة الفلسطينية تكشف عن صاروخ "السهم الأحمر" في عملية نوعية

ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد توثق استهدافها آلية هندسية إسرائيلية من نوع "أوفك" بصاروخ موجه "السهم الأحمر، غربي منطقة تل زعرب في مدينة رفح جنوبي القطاع، معلنةً لأوّل مرّة امتلاكها هذا النوع من السلاح.

وتضمنت مشاهد القسّام، أيضاً استهداف قوات النجدة التابعة لـ "جيش" الاحتلال بمنظومة الصواريخ "رجوم"، التي كشفت عنها خلال طوفان الأقصى أيضاً، غربي منطقة تل زعرب في مدينة رفح جنوبي القطاع.

كذلك، عرضت القسّام مشاهد للطائرة المسيرة الإسرائيلية من نوع "Evo Max" التي تم الإستيلاء عليها، وكانت تلقي القنابل في اتجاه منازل المدنيين وسط قطاع غزة.

بدروها، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد توثق استهدافها وتدمير دبابتين إسرائيليتين في حي الشابورة بمدينة رفح.

ووثقت السرايا في مشاهد أخرى استهدافها لجنود وآليات الاحتلال في محور "نتساريم" جنوبي غربي مدينة غزة.

وأعلنت السرايا استهدافها تمركزاً لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم"، وتموضعاً لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة جنوبي حي تل السلطان غربي مدينة رفح، كما استهدفت جنود وآليات الاحتلال المتوغلة خلف برج المصري جنوبي مدينة رفح، وذلك بقذائف "الهاون".

وفي اليوم 262 من معركة طوفان الأقصى، طالت صواريخ سرايا القدس غلاف غزة: عسقلان و"سيديروت و"مفلسيم" ومستوطنات أخرى، واستهدفت السرايا "أفيشالوم" و "حوليت" في الغلاف برشقة صاروخية مركزة.

ومن داخل إحدى غرف عملياتها العسكرية، بثّت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين مشاهد ضمن معركة طوفان الأقصى، مرفقة بتوّعدها الاحتلال "وما زال بجعبتنا الكثير".

وعرضت أيضاً مقاطع مصورة من استهدافها موقع "كيسوفيم" العسكري شرقي المحافظة الوسطى برشقة صاروخية.

وأعلنت كتائب المجاهدين أنها استهدفت موقع "صوفا" العسكري الإسرائيلي شرقي رفح برشقة صاروخية.

كتائب شهداء الأقصى، نشرت مشاهد من عملية إستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في محيط مسجد العطار غربي مدينة رفح، برشقة صاروخية من نوع " 107 " وقذائف الهاون النظامي عيار 60 ملم.

واستهدفت كتائب شهداء الأقصى تحشدات الاحتلال وخط إمداد في محور "نتساريم"، برشقة صاروخية من نوع "107".

أمّا كتائب المقاومة الوطنية - قوات عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فقد أكدت استهدافها تحشداً لقوات الاحتلال في حي البرازيل بمدينة رفح، بقذائف الهاون.

انتهى ** 2342