٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٥٥ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85519498
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قائد الثورة الاسلامية یلقي خطابا بمناسبة عيد الغدير الأغر

٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٥٥ ص
رمز الخبر: 85519498
قائد الثورة الاسلامية یلقي خطابا بمناسبة عيد الغدير الأغر

طهران /25 حزيران/يونيو/إرنا-یستقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" الیوم الثلاثاء، الآلاف من أهالي خمس محافظات ايرانية بمناسبة عيد الغدير الأغر وعلى أعتاب الدورة الرابعة عشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية وسيلقي كلمةلمهمة حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وبدأت المراسم التي تحمل عنوان حفل «الأخوة والولاية»،اليوم الثلاثاء بمشاركة الآلاف من أهالي خمس محافظات ايرانية، بذكر وتمجيد أمير المؤمنين علي (ع) في حسينية الإمام الخميني (ره) بالعاصمة طهران.

ویستقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي الیوم الثلاثاء جمعا غفيرا من اطياف المجتمع الايراني من خمس محافظات ايرانية بمناسبة عيد الغدير الأغر وعلى أعتاب الدورة الرابعة عشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وانطلقت هذه المراسم، التي تحمل عنوان حفل «الأخوّة والولاية»، صباح اليوم الثلاثاء 25/06/2024، في حسينية الإمام الخميني (ره)، بمشاركة أهالي محافظات كيلان ،مركزي، كهكيلويه وبوير أحمد،خراسان الشمالية،وعائلات الشهداء، وخدام العتبة المقدسة لمرقد شاهجراغ.

كما سيلقي قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، كلمته المهمة حوالي الساعة العاشرة صباحا.

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