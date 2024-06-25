15 شهيداً بغارات قوات الاحتلال الصهيوني على غزة

واستشهد 15 فلسطينيا في 3 غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في مدينة غزة.

وفي اليوم الـ263 من العدوان الصهیوني على غزة، استهدف جيش الاحتلال، غربي رفح بغارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات، كما شن غارات على مدرستي إيواء تابعتين للأونروا في مخيم الشاطئ وحي الدرج بغزة ومناطق أخرى أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.

وفي الضفة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس وحاصرت عددا من أحياء المخيم واشتبكت مع مقاومين، كما اقتحمت حي الطيرة بمدينة رام الله وبلدة الرام قرب القدس وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز على المواطنين.

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