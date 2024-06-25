32 شهيدًا و139 إصابة بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

وارتكب الاحتلال الصهیوني 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و139 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة في بيان له – الثلاثاء- ارتفاع حصيلة العدوان إلى 37658 شهيدا و86237 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال الصهیوني منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

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