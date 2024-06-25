رباع ايراني يتقلد الذهبية ببطولة العالم لرفع الاثقال لذوي الاحتياجات الخاصة

وتمکن رباع الوزن 107 كغم الايراني "أمین زاده" من رفع ثقل 243 کغم في محاولته الاولى، وفي المحاولة الثانية استطاع ان يرفع 248 کغم وفي الثالثة رفع هذا البطل الايراني 250 کغم، واحرز الميدالية الذهبية في منافسات الوزن الثقيل بهذه البطولة.

وأقیمت بطولة كأس العالم لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة 2024 في تبليسي بمشاركة 329 رياضيًا ورياضية (198 رجلاً و131 سيدة) من 71 دولة.

وتعتبر هذه المنافسات مرحلة الانتخاب الأخيرة لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة قبل دورة الألعاب البارالمبية في باريس.

وحصل المنتخب الإيراني على 6 ميداليات ملونة (5 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية واحدة) في هذه البطولة.

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