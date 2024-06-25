تتويج ايران ببطولة آسيا للناشئين بالمصارعة الحرة

وتقلد الميداليات الذهبية كل من؛ سام ارشد في وزن 51 كغم، آرين مهر علي زادة في وزن 55 كغم ، ابو الفضل شمسي بور في وزن 71 كغم ، رضا افشار في وزن 80 كغم وامير رضا علي بور في وزن 92 كغم.

ونال الميداليتين البرونزيتين كل من؛ امير عباس رمضاني فيوزن 45 كغم ، وامير عباس علي زادة في وزن 48 كغم.

وتبوأت ايران المركز الاول بحصولها على 183 نقطة تلتها بالمركز الثاني قرغيزستان بحصولها على 156 نقطة وكازاخستان بالمركز الثالث بحصولها على 151 نقطة.

وجاء ترتيب الفرق من الاول الى العاشر كالتالي: 1-ايران 183 نقطة 2-قرغيزستان 156 نقطة 3-كازاخستان 151 نقطة 4- الهند 148 نقطة 5- اوزبكستان 134 نقطة 6- الصين 81 نقطة 7- اليابان 79 نقطة 8- منغوليا 58 نقطة 9- كوريا الجنوبية 57 نقطة 10-العراق 26 نقطة.

وكانت ايران قد احرزت مركز الوصافة ببطولة آسيا للناشئين بالمصارعة الرومانية بحصدها 3 ميداليات ذهبية و 4 فضية و 3 برونزية وحصولها على 200 نقطة بعد اوزبكستان التي توجت باللقب برصيد 215 نقطة.

انتهى ** 2342