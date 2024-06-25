مخبر يهنئ بتتويج ايران ببطولة آسيا بالمصارعة الحرة للناشئين

وجاء في رسالة تهنئة وجهها القائم بأعمال رئيس الجمهورية لمنتخب الناشئين بالمصارعة الحرة لفوزه ببطولة آسيا في الأردن: ان الانجاز الصانع للامل الذي حققه منتخب بلادنا بالمصارعة الحرة للناشئين في بطولة آسيا بالأردن، يشكل مصدر فخر للجميع، وخاصة المجتمع الرياضي.

واضاف: لا شك أن هذا النصر الباهر هو مظهر آخر من مظاهر مواهب وقدرات صناع المستقبل في جمهورية إيران الإسلامية، وسنشهد بعون الله نجاحهم المستمر في المجالات الرياضية الأخرى.

وهنأ مخبر الشعب الايراني العظيم لاحراز هذه البطولة القيمة، وقدر جهود جميع المصارعين والمدربين والمعنيين في الفريق الوطني للمصارعة الحرة للناشئين ، متمنيا لهم السعادة والنجاح.

وتوجت ايران ببطولة آسيا للناشئين بالمصارعة الحرة التي اقيمت في العاصمة الاردنية عمان يومي الاثنين والثلاثاء بحصدها 5 ميداليات ذهبية وبرونزيتين.

وتبوأت ايران المركز الاول بحصولها على 183 نقطة تلتها بالمركز الثاني قرغيزستان بحصولها على 156 نقطة وكازاخستان بالمركز الثالث بحصولها على 151 نقطة.

وكانت ايران قد احرزت مركز الوصافة ببطولة آسيا للناشئين بالمصارعة الرومانية بحصدها 3 ميداليات ذهبية و 4 فضية و 3 برونزية وحصولها على 200 نقطة بعد اوزبكستان التي توجت باللقب برصيد 215 نقطة.

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