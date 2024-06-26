٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:١٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85520081
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الشيخ يزبك: المقاومة في لبنان لن تنهزم مهما بلغت تهويلات وتهديدات العدوّ

٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:١٦ ص
رمز الخبر: 85520081
الشيخ يزبك: المقاومة في لبنان لن تنهزم مهما بلغت تهويلات وتهديدات العدوّ

طهران / 26 حزيران/ يونيو/ارنا- أكّد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن المقاومة في لبنان، ومعها أهلها وبيئتها والشرفاء، لا يمكن أن تذل أو تنهزم أو تنكسر، مهما بلغت تهويلات وتهديدات العدو، وأضاف:"كان الرد على تهديدات العدو ضد لبنان بهدهد المقاومة وهدهد الإسلام الذي سوف ينتصر".

وافاد موقع "العهد" الاخباري ان الشيخ يزبك اشاد "بغزة العزة، البقعة الطاهرة، والصمود الأسطوري الرائع لرجالها الأبطال ونسائها اللواتي حافظن على حجابهن، وأطفالها الذين تخطوا عتبة الخوف، وشكلوا مجتمعًا متمسكًا بإسلامه، وصبروا، وصمدوا، رغم المجازر والدمار والتجويع لتركيعهم، في مواجهة أعتى وأكبر قوة في العالم، وهي "إسرائيل" ومن خلفها أميركا والغرب".

كلام الشيخ يزبك جاء خلال حفل حجاب فتيات بلغن سن التكليف، نظمته العتبة المقدسة في مقام السيدة خولة (س) في بعلبك، بمناسبة قدوم عيد الغدير الأغر، حضره مسؤول العتبة المقدسة الحاج حسين نصر الله، وقيادات حزبية وسياسية وعلماء دين، وذوو الفتيات، وحشد من الأهالي.

انتهى ** 2342

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